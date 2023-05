Bestuurder scootmobiel gewond

De bestuurder van een scootmobiel heeft vermoedelijk een van rechtskomende personenauto over het hoofd gezien waardoor de twee in botsing kwamen. Politie, handhaving en ambulance kwamen ter plaatse. Naast de reguliere hulpdiensten schoten ook omstanders direct te hulp. De persoon in de scootmobiel is met onbekende verwondingen per ambulance naar het ziekenhuis gebracht