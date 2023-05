Auto belandt op zijn dak

Een automobilist is woensdagmiddag in Bilthoven met zijn personenwagen op zijn dak beland.

De man verklaarde over de Soetdijkseweg te hebben gereden en met zijn radio bezig was. Hierbij raakte de auto uit koers en kwam tegen een boom. De auto rolde hierna op zijn kop. De bestuurder is nagekeken door het personeel van de ambulancedienst.