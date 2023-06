Onderzoek en onmiddellijke voorzieningen bij Oranjewoud en Strukton Groep

De Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam heeft vandaag het verzoek van de raad van commissarissen van Oranjewoud N.V. en Strukton Groep N.V. om een onderzoek en onmiddellijke voorzieningen toegewezen. Volgens de Ondernemingskamer zijn er gegronde redenen om te twijfelen aan een juist beleid en een juiste gang van zaken van beide vennootschappen. Hun toestand maakt dat de gevraagde onmiddellijke voorzieningen moeten worden getroffen.

Het onderzoek zal zien op het beleid en de gang van zaken van Oranjewoud N.V. en Strukton Groep N.V. over de periode vanaf 1 januari 2019 tot aan de datum van het verzoek.

De volgende onmiddellijke voorzieningen zijn door de Ondernemingskamer getroffen:

- G.P. Sanderink is geschorst als bestuurder van Oranjewoud N.V. en Strukton Groep N.V.

- De aandelen van Sanderink Investments B.V. in Oranjewoud N.V. (met uitzondering van één aandeel) zijn overgedragen aan een tijdelijk beheerder, de heer mr. M. Holtzer.

De naam van de onderzoeker wordt op een later moment bekend gemaakt.