Klein smeulbrandje in weiland langs de A2 in Boxtel snel geblust

De brandweer werd donderdag kort voor 18.00 uur gealarmeerd voor een buitenbrand aan de Voetboog in Boxtel.

Smeulbrandje in net gemaaid weiland

In een recent gemaaid weiland was een smeulbrandje ontstaan. Brandweerlieden kwamen snel ter plaatse en doofden de brand. Door het tijdig alarmeren van de hulpdiensten is erger voorkomen.