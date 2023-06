Vrouw veroordeeld voor veroorzaken dodelijk ongeval Huissen

Daarbij mag de vrouw 4 jaar geen auto rijden. Deze straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie.

In de ochtend van 22 augustus 2022 veroorzaakte de vrouw onder invloed van alcohol een verkeersongeval in Huissen. De vrouw ging die ochtend boodschappen doen en dronk op de parkeerplaats bij de supermarkt naar eigen zeggen ‘een paar slokken’ sherry. Daarna reed zij richting huis. Bij een rotonde verminderde ze onvoldoende haar snelheid en verleende ze geen voorrang aan een fietser op het fietspad. Toen de fietser op de motorkap van haar auto terecht kwam, gaf zij van schrik gas in plaats van te remmen. De fietser werd daardoor enkele meters meegenomen op de motorkap van de auto. Het slachtoffer is daarna - na een stuurbeweging van de vrouw - op het wegdek terecht gekomen. De fietser is later in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleden.

Alcohol

De vrouw gebruikte medicatie en wist dat deze medicatie in combinatie met alcoholgebruik een negatief effect op de rijvaardigheid kan hebben. De rechtbank neemt het haar bijzonder kwalijk dat zij terwijl zij onder invloed van alcohol – in combinatie met medicatie – is gaan rijden. Door haar onvoorzichtig en onoplettend rijgedrag veroorzaakte ze een dodelijk verkeersongeval. Door haar handelen bracht de vrouw de verkeersveiligheid ernstig in gevaar en is de nabestaanden van het slachtoffer immens verdriet aangedaan. Voor de vrouw, andere verkeersdeelnemers en de samenleving als geheel moet duidelijk zijn dat dergelijk risicovol gedrag in het verkeer onaanvaardbaar is.



Straf gelijk aan de eis

De rechtbank vindt de eis van de officier van justitie passend. Daarom legt de rechtbank de maximale taakstaf van 240 uur en een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden op. Daarbij moet de vrouw zich tijdens haar proeftijd van 3 jaar houden aan bijzondere voorwaarden en krijgt zij een ontzegging van de rijbevoegdheid voor de duur van 4 jaar.