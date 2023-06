Vrijspraak voor zware mishandeling ex-zwager

Op basis van het dossier wordt volgens de rechtbank niet duidelijk hoe de verwondingen precies bij de zwager zijn ontstaan.

De Apeldoorner heeft samen met zijn ex-partner een zoontje. Op 7 juli 2022 reed de ex van de man samen met haar broer naar de man om het paspoort van hun zoontje op te halen. Zij troffen man aan in zijn geparkeerde auto met het raam aan de bestuurderskant open. Er ontstond een discussie en er vond een worsteling plaats. De zwager van de man bleek aan het eind van de worsteling 3 snijwonden op de bovenkant van zijn hoofd te hebben. Volgens de rechtbank kan aangenomen worden dat deze verwondingen veroorzaakt zijn door een mes. \

Wisselende verklaringen

Zowel de zwager als de man verklaarde wisselend over de gebeurtenis en wie een mes trok. Verschillende mensen waren getuigen van de worsteling, maar zij verklaarden geen mes te hebben gezien. Op de plek waar de worsteling plaatsvond is geen mes gevonden door de politie.



Verwondingen

Op basis van de letselrapportage stelt de rechtbank vast dat daaruit niet volgt dat sprake is van diepe snijwonden en dat daaruit evenmin blijkt van ander medisch ingrijpen dan het hechten van de verwonding. Of er sprake is van blijvende littekens kan daarin ook niet worden gelezen.



Vrijspraak

Op grond van de eerder genoemde sterk verschillende verklaringen en stukken kan volgens de rechtbank niet met voldoende zekerheid worden vastgesteld wie het mes in eerste instantie trok, wie wanneer het mes vervolgens in zijn handen had en hoe de snijwonden precies zijn ontstaan. Daarom is volgens de rechtbank niet duidelijk of de man zijn ex-zwager had verwond. In het dossier zit volgens de rechtbank onvoldoende bewijs om de man te veroordelen voor (een poging tot) zware mishandeling.