ACM: Nieuwe regels stimuleren aanbod vaste energiecontracten

Dynamische of variabele tarieven

Naast het aanbod van vaste contracten hebben consumenten ook ruime keuze voor contracten met dynamische of variabele tarieven. De tarieven voor nieuwe variabele contracten zijn afgelopen maand met ruim 5% gedaald. Consumenten kunnen voor een nieuw contract bij hun huidige of bij een andere leverancier terecht.

Regels opzeggen aangepast

De ACM heeft de regels voor het opzeggen van vaste contracten aangepast om het voor leveranciers aantrekkelijker te maken om vaste contracten aan te bieden. Als consumenten hun vaste contract vóór het einde van de looptijd opzeggen, moeten zij een opzegvergoeding betalen die gelijk is aan het bedrag van het verlies dat de energieleverancier hierdoor lijdt.

Echt een vast contract

Omdat een vast contract met deze nieuwe regels ook echt een vast contract is, roept de ACM consumenten en andere kleinverbruikers op extra goed op te letten bij het afsluiten van een vast contract. Consumenten die een nieuwe contract willen afsluiten moeten het beschikbare aanbod zelf ook altijd goed vergelijken en nooit zomaar akkoord gaan met een ongevraagde aanbieding, bijvoorbeeld via de telefoon.

Monitor Klantbeleving

Tegelijk met de update van de Monitor Consumentenmarkt Energie publiceert de ACM ook een Monitor Klantbeleving met de resultaten van consumentenonderzoek dat de ACM sinds 2018 jaarlijks laat uitvoeren. Het onderzoek laat zien wat de kennis, de beleving en het gedrag van consumenten met betrekking tot de energiemarkt is.

Consument iets minder tevreden

Uit de Monitor Klantbeleving blijkt dat consumenten iets minder tevreden zijn over de dienstverlening door hun leverancier (een daling van 77% in 2022 naar 72% in 2023). Consumenten zijn vooral ontevreden over de prijs die ze moeten betalen. Het aantal consumenten dat de energieprijzen als (zeer) hoog ervaart, is gestegen van 78% in 2022 naar 84% in 2023.