Politie houdt alle verdachten poging doodslag station Bijlmer ArenA aan

De politie heeft dinsdag de twaalfde en tevens laatste verdachte aangehouden in het onderzoek naar de poging doodslag op station Bijlmer ArenA van vrijdagavond 5 mei. Dit meldt de politie dinsdag.

Alle verdachten aangehouden

Het gaat om een 19-jarige man uit Zaandam. Met zijn arrestatie zijn nu alle door de recherche in kaart gebrachte verdachten aangehouden. Naast de inspanningen van de recherche is ook hulp van de burger hierbij belangrijk geweest.

Uitgebreid onderzoek gestart

Direct na het ernstige geweldsincident startte de politie een uitgebreid onderzoek op. Rechercheurs bekeken onder andere alle beschikbare camerabeelden van de locatie en beelden die ze van omstanders hadden ontvangen. Al snel bleek dat verschillende verdachten duidelijk op die beelden te zien waren, zowel voor, tijdens als na de poging doodslag.

Oproep aan verdachten zich te melden

De politie deelde vervolgens een deel van de camerabeelden met de daarop onherkenbaar gemaakte verdachten. De verdachten kregen de oproep zichzelf te melden om zo te voorkomen dat de beelden herkenbaar getoond zouden worden. Na deze (herhaalde) oproep meldden zich in de twee weken na het geweldsincident uiteindelijk tien verdachten bij de politie. De andere twee verdachten – onder wie de vandaag aangehouden man – werden op andere manieren geïdentificeerd en daarna ook aangehouden.

Met de twaalfde aanhouding zijn nu alle door de recherche in kaart gebrachte verdachten aangehouden. Naast de vandaag aangehouden man, zit nog een 15-jarige verdachte vast. De 19-jarige verdachte wordt donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Van de twaalf verdachten worden er drie niet langer van verdacht een actief aandeel te hebben gehad in de poging doodslag. De andere negen – allemaal jongens tussen de 12 en 16 jaar oud en één man van 19 jaar oud – blijven vooralsnog verdachten in het onderzoek.

Afronden onderzoek

Het onderzoek naar de poging doodslag gaat na de laatste aanhouding door en rechercheurs zullen zich de komende tijd richten op het compleet maken van het dossier rond de zaak. Zodra dit is afgerond, wordt het complete dossier ingestuurd naar het Openbaar Ministerie.