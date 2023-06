Inspectie legt dwangsommen op tegen bagage-afhandelaren Schiphol

Voldoen niet aan de in maart gestelde eis

De Inspectie heeft onlangs bij een controle geconstateerd dat zij niet voldoen aan de eis die in maart aan hen is gesteld. De LOD verschilt per bagage-afhandelaar, de hoogste bedraagt € 65.000 per maand. Tegen de LOD kunnen de bagage-afhandelaars een zienswijze indienen.

Mechanisatie

Op 14 maart eiste de Arbeidsinspectie dat de 6 bagage-afhandelaren per direct en totdat de automatiseringen/ mechanisatie van het bagage- afhandelproces is voltooid, gebruik moesten maken van hulpmiddelen om bagage af te handelen. Hulpmiddelen zoals de CLS (container loading system) vacuümheffers en mechanische tilhulpen.

'Naar elkaar wijzen'

De Inspectie heeft eerder ook laten weten dat er een situatie kan ontstaan waarin luchthaven en afhandelaars naar elkaar wijzen en er per saldo voor de werknemers te weinig verbetering optreedt en dat de handhaving erop wordt gericht dat te vermijden.

Hulpmiddelen om bagage te tillen

De Arbeidsinspectie kondigde toen al aan dat zij de bagage-afhandelaren opnieuw hierop zou inspecteren. Eind april heeft wederom een inspectie plaatsgevonden bij de bagage-afhandelaren. De inspecteurs hebben geconstateerd dat de hulpmiddelen om bagage te tillen niet aanwezig waren en als de hulpmiddelen wel aanwezig waren deze niet werden gebruikt.

Fysieke belasting gevaar voor medewerkers

Deze fysieke belasting levert een gevaar op voor de gezondheid en veiligheid van de medewerkers. Om die reden is dus een voornemen LOD verstuurd. Een last is een verplichting die, in dit geval door de Inspectie, op grond van de wet wordt opgelegd. Een dwangsom is een bedrag dat betaald moet worden aan de overheid als aan de verplichting niet wordt voldaan.

Kennisgeving

De LOD die de bagage-afhandelaren nu hebben gekregen is een kennisgeving. Zij kunnen binnen 15 dagen na ontvangst van deze kennisgeving een zienswijze indienen.