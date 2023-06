Arnhems winkelcentrum opgeschrikt door 2 explosies na aantreffen explosieven dag eerder

In de nacht van donderdag op vrijdag kreeg de politie rond 03.45 uur meldingen binnen van harde knallen bij een winkelcentrum aan het Elderveldplein in Arnhem. Dit meldt de politie vrijdag.

Nacht eerder ook al explosieven aangetroffen

'Uiteindelijk bleek er sprake van twee explosies. Een nacht eerder werden er in hetzelfde winkelcentrum ook al twee verdachte pakketjes met explosieven aangetroffen', aldus de politie.

Niemand gewond

Of de eerder aangetroffen pakketjes verband houden met de explosies van vannacht maakt vanzelfsprekend onderdeel uit van het politieonderzoek. 'Wat we inmiddels weten is dat ook de verdachte pakketjes van een nacht eerder een inhoud hadden waarmee je een explosie zou kunnen veroorzaken. Dat gebeurde niet. Eén nacht later dus wel, op twee plekken. Er is gelukkig niemand gewond geraakt.

Horecagelegenheid

Bij één horecagelegenheid waar een explosie plaatsvond, werd eerder al een verdacht pakketje gevonden. Bij de andere horecagelegenheid niet. Het politieonderzoek loopt volop en de politie vraagt getuigen nadrukkelijk om zich te melden. Alle informatie, hoe klein het misschien ook lijkt, is welkom en kan net dat ontbrekende puzzelstukje zijn. Van beide nachten is bewakingsbeeld beschikbaar waarop de daders zijn te zien.