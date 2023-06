Uitgifte Europese Digitale Coronacertificaat (DCC) stopt per 1 juli

Op 1 juli 2023 loopt de Europese Verordening af die de uitgifte van het Europese Digitale Coronacertificaat (DCC) mogelijk maakt. 'Het ministerie van VWS heeft om deze reden besloten de uitgifte van internationale digitale bewijzen via de CoronaCheck-app per 1 juli 2023 te beëindigen', zo meldt het ministerie van VWS maandagmiddag.

QR-code

Met een DCC kunnen reizigers met een QR-code aantonen dat zij gevaccineerd, hersteld of negatief getest zijn. Zo kunnen reizigers laten zien dat zij voldoen aan de inreisvoorwaarden van hun bestemming. Het DCC is in 2021 ontwikkeld om het vrije verkeer binnen de EU tijdens de Coronapandemie mogelijk te maken.

WHO: Internationale noodsituatie rondom COVID-19 is afgelopen

Inmiddels heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verklaard dat de internationale noodsituatie rondom COVID-19 afgelopen is. De inzet van het Digitale Coronacertificaat (DCC) draagt in deze fase nauwelijks meer bij aan de bescherming van de volksgezondheid. Weinig landen vragen nog om een coronabewijs en de verwachting is dat dit de komende tijd verder afneemt.

Niet meer verplicht

Met het aflopen van de Europese DCC-verordening zijn lidstaten niet meer verplicht om digitale vaccinatiebewijzen en digitale test- en herstelbewijzen uit te geven. Lidstaten kunnen vanaf 1 juli zelf bepalen of zij coronabewijzen blijven uitgeven en in welke vorm zij dat doen. Ook in Nederland vervalt hiermee de grondslag en de verplichting om de internationale QR-code in de CoronaCheck-app uit te blijven geven.

Reizen naar landen die vragen om een coronabewijs

Vanaf 1 juli 2023 zullen daarom geen DCC’s meer worden uitgegeven via de CoronaCheck-app. Een archiefversie van de app blijft tot eind 2023 bestaan. Bewijzen die vóór 1 juli zijn ingeladen blijven in de app. Het wordt dan ook mogelijk om bewijzen uit de app als een bestand op te slaan. Als er geen bewijzen in de app staan, zal de applicatie na 1 juli niet meer bruikbaar zijn.

Alternatief

Als alternatief voor de CoronaCheck-app kunnen reizigers hun vaccinatiestatus aantonen met een overzicht van hun vaccinaties via mijn.rivm.nl of via de zorgverlener die de vaccinaties heeft gezet. Ook blijft het mogelijk vaccinaties bij te laten schrijven in het gele boekje. De weinige landen die nog vragen om een vaccinatiebewijs accepteren vaak ook andere vormen dan het Europese DCC.