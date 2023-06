Defensieheli's en lesvliegtuigen aan de grond vanwege brandstofprobleem

IJzeroxide

'Oorzaak is een verhoogde concentratie ijzeroxide in de brandstofopslagtanks. De gevechts- en transporthelikopters op de Brabantse basis staan daardoor tijdelijk aan de grond', aldus het ministerie. De toestellen waren namelijk al voorzien van de kerosine met verhoogde ijzeroxide voordat het probleem was ontdekt.

Opleidingsvluchten

De PC-7 lesvliegtuigen op Vliegbasis Woensdrecht hebben last van hetzelfde euvel. De toestellen kregen dezelfde brandstof op Vliegbasis Gilze-Rijen. De opleidingsvluchten zijn zodoende ook gestaakt.

Onderzoek

Hoe de verhoogde concentraties ijzeroxide in de brandstoftanks zijn gekomen wordt onderzocht. Dat geldt ook voor de eventuele gevolgen voor de helikopters en vliegtuigen. Verder bekijkt de luchtmacht welke acties nodig zijn om het vliegen te hervatten.