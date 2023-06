Droogte houdt aan, grote brandweerinzet voor bosbrand in Oostelbeers

Vijf brandweerkorpsen uitgerukt

Maar liefst vijf brandweerposten rukten uit om de brand te bedwingen. Het gaat om de korpsen van De Beersen, Vessem, Best, Diessen en Hilvarenbeek uit de buurregio Midden- en West-Brabant.

Droogte zorgt voor zeer hoog brandgevaar

Vanwege de droogte is er een zeer hoog brandgevaar in de natuur. Tijdens de bluswerkzaamheden kwamen enkele voertuigen vast te zitten in het mulle zand. Zij konden door andere brandweervoertuigen losgetrokken worden of door een behulpzame boer met een tractor. Na ongeveer een uur blussen was men de brand meester. Er ging een stuk bos verloren van ongeveer 30 x 30 meter.