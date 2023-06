Vier aanhoudingen voor bankhelpdeskfraude

Vier verdachten maakten de afgelopen maanden vele slachtoffers door middel van bankhelpdeskfraude. Hun buit was ruim een ton aan geld en ruim 38.000 euro aan sieraden en waardevolle goederen. Ze zijn door intensief speurwerk van de recherche in Amersfoort aangehouden.

De politie kwam de verdachten in november vorig jaar op het spoor door een aangifte van een oudere mevrouw in Eemnes. Ze was gebeld door een zogenaamde bankmedewerker die haar vertelde dat er een ‘verdachte transactie’ klaar stond op haar rekening. Om dit op te lossen vroeg hij aan de mevrouw haar bankpasje af te staan.

Kostbaar schilderij

Terwijl de ‘medewerker van de bank’ haar aan de praat hield stond de koerier al aan de deur om de pas op te halen. Die koerier nam ook een waardevol schilderij en kostbare sieraden mee onder het mom dat ‘ze in de kluis van de bank’ veiliger waren opgeslagen. Even later verdween een grote som geld van haar rekening. Haar waardevolle spullen met veel emotionele waarde zag ze ook niet meer terug.

Herkenbaar in beeld

De koerier pinde het geld in Utrecht maar was herkenbaar in beeld door een camera bij de pinautomaat. Na onderzoek bleek de man vaker op beeld te staan in relatie tot meerdere aangiftes van bankhelpdeskfraude van Leeuwarden tot aan Maastricht. Hij werd onder meer herkend door de politie in Zeeland-West-Brabant. Aan de hand van deze informatie werden door de recherche in Amersfoort 18 zaken opgepakt. Tien uit de eenheid Midden-Nederland en de rest onder meer uit Zwolle, Deventer, Dokkum en Leeuwarden.

Concrete tips

Het publiek maakte in januari kennis met de zaak door een uitzending van Bureau Hengeveld. Door diverse concrete tips en diepgaand onderzoek kwamen de andere drie verdachten in beeld. Deze drie verdachten, een 31-jarige vrouw, haar 29-jarige partner en haar 26-jarige broer, zijn deze week aangehouden in hun woonplaats Eindhoven. De vierde verdachte, een 20-jarige man uit Capelle aan den IJssel, werd al eerder aangehouden in Rotterdam voor een overval met geweld en is verband met dit onderzoek opnieuw aangehouden.

Deel buit terug

Bij doorzoekingen in samenwerking met de politie in Eindhoven is een deel van de buit terug gevonden. De aangetroffen sieraden en andere spullen zijn inmiddels terug bij de rechtmatige eigenaren. De gedupeerden zijn blij dat ze een deel van hun spullen weer terug hebben.