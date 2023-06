Defensiehelikopters en lesvliegtuigen vliegen weer na brandstofprobleem

De helikopters en lesvliegtuigen, die sinds afgelopen dinsdag aan de grond stonden, vliegen weer. Het vermoeden bestond dat de toestellen kerosine met een verhoogde concentratie ijzeroxide hadden gekregen. Die kwam uit brandstofopslagtanks van Vliegbasis Gilze-Rijen waarin de roestdeeltjes bleken te zitten. Niets hiervan is in de helikopters of lesvliegtuigen gekomen. Dat heeft onderzoek uitgewezen.