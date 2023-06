Zeer grote brand in Arnhem

Meerdere woningen aan de Van Speykstraat in Arnhem zijn zondagmiddag onbewoonbaar gemaakt door een felle brand.

Het bestrijden van het vuur wordt bemoeilijkt doordat er zonnepanelen op het dak liggen. Deze schermen het dak af zodat er geen bluswater bij de brand kan komen. Om beter bij de brand te kunnen, heeft de brandweer enkele zonnepanelen verwijderd.

Volgens Omroep Gelderland zijn inmiddels bijna honderd woningen ontruimd. De mensen worden opgevangen in de sporthal aan de Betrhariënstraat. Burgemeester Ahmed Marcouch zegt tegenover de regionale omroep: ‘Er zijn bijna 100 woningen ontruimd en niet iedereen kan naar huis. Daarnaast zijn er mogelijk ook een aantal woningen onbewoonbaar geworden. Wij kunnen nu voor hen de eerste opvang betekenen en kijken of mensen alternatieve plekken nodig hebben voor de overnachting, vandaag of de komende tijd.’