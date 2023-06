Celstraf van 1,5 jaar voor voetballer Quincy Promes

De 31-jarige profvoetballer Quincy Promes is veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf omdat hij in de nacht van 24 op 25 juli 2020 op een feest in Abcoude zijn neef in zijn been stak.

De rechtbank acht bewezen dat de Promes zijn neef aan het einde van een familiefeest zwaar lichamelijk letsel heeft toegebracht door hem met een mes of een ander scherp voorwerp in zijn been te steken. Naast getuigenverklaringen bevonden zich in het dossier WhatsAppgesprekken en tapgesprekken.

Tapgesprekken uit drugsonderzoek

Die tapgesprekken zijn verkregen uit een ander onderzoek, over drugshandel. Om de grondslag van de tapgesprekken te kunnen toetsen, vroegen de advocaten van de verdachte om heropening van het onderzoek naar het steekincident. De rechtbank hield de zaak aan waardoor de uitspraak die aanvankelijk stond gepland voor 17 maart 2023 werd uitgesteld. Naar het oordeel van de rechtbank heeft het Openbaar Ministerie vervolgens voldoende informatie verstrekt om de rechtmatigheid van het inzetten van de tap te kunnen toetsen en zijn de tapgesprekken bruikbaar voor het bewijs.

Geen poging moord of doodslag

De rechtbank stelt, net als de officier van justitie, dat niet bewezen kan worden dat sprake was van voorbedachten rade of dat de verdachte opzettelijk heeft gepoogd het slachtoffer te vermoorden of te doden. Uit enkele tapgesprekken blijkt dat de verdachte onder andere heeft gezegd dat het slachtoffer “geluk heeft gehad” en hij “nek had moeten krijgen”. Echter, de context waarin deze uitlatingen zijn gedaan, namelijk achteraf en in emotionele, persoonlijke telefoongesprekken, maakt dat de rechtbank deze uitlatingen alleen onvoldoende vindt om vast te stellen dat de verdachte het vooropgezette plan had om het slachtoffer te doden. Ook zijn de uitlatingen onvoldoende concreet.

Voorbeeldfunctie

Op basis van al het bewijs heeft de rechtbank de verdachte veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf. Uitgangspunt bij een bewezenverklaring van het opzettelijk toebrengen van zeer zwaar lichamelijk letsel met behulp van een wapen (niet zijnde een vuurwapen), is een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar. Echter, de rechtbank heeft meegewogen dat de verdachte een profvoetballer en bekende Nederlander is, en daarmee een voorbeeldfunctie heeft. Ook neemt de rechtbank het de verdachte kwalijk dat hij geen enkele verantwoordelijkheid heeft genomen voor zijn daad.