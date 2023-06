Gewonde bij ongeval Oirschot

Rond 17.00 vond een verkeersongeval plaats op de Spoordonkseweg bij Oirschot. Twee personenauto’s kwamen met elkaar in botsing, naar verluidt zou één van deze voertuigen daar de weg op zijn gedraaid. Ruim 20 minuten later werd de brandweer gealarmeerd voor bij geroepen.

Die hebben de deur aan de bestuurderszijde moeten verwijderen om het slachtoffer uit haar auto te kunnen halen. De vrouw is vervolgens met onbekende verwondingen per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De weg was enige tijd afgesloten voor het verkeer. De politie onderzoekt de toedracht van het voorval terwijl een bergingsbedrijf zich ontfermde over de zwaar gehavende voertuigen. Beide voertuigen zijn afgevoerd.