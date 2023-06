Brandweer heeft flinke klus aan brandende hooirollen op Luissel in Boxtel

De brandweer is vrijdag al vanaf 15.40 uur druk doende met het blussen van brandende hooirollen bij een agrarisch bedrijf aan de Luissel in Boxtel.

Middelbrand

De brandweer schaalde op naar middelbrand en zette naast extra blusvoertuigen en waterwagens ook een kraan in waarmee het hooi uit elkaar wordt getrokken. Vervolgens wordt het hooi afgeblust door brandweerlieden. Over de oorzaak van de brand is niets bekend maar mogelijk gaat het om broei.