Zwaargewonde man aangetroffen in Arnhem

In de nacht van dinsdag 27 juni kreeg de politie een melding dat er een zwaargewonde man was aangetroffen bij het Stationsplein-West. Het slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De politie is een onderzoek gestart en roept getuigen op om zich te melden.

Rond 02.45 uur kreeg de politie een melding over de zwaargewonde man. Het is nog onduidelijk wat er precies met de man is gebeurd. Ook is de identiteit van het slachtoffer nog onbekend. De politie probeer te achterhalen wat er met het slachtoffer is gebeurd en wie hij is.