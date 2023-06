Mink K. krijgt 6 jaar cel voor invoer 400 kilo cocaïne en opzetten cocaïne laboratorium

De rechtbank in Rotterdam heeft Mink K. dinsdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaar. 'De rechtbank acht bewezen hij betrokken is geweest bij de invoer van 400 kilo cocaïne en het opzetten van een laboratorium waar cocaïne bewerkt kon worden. De verdachte had hierin een coördinerende en leidinggevende rol', aldus de rechtbank.

Libanon

Mink K. werd in Libanon aangehouden en is uiteindelijk uitgeleverd aan Nederland voor berechting. De voorlopige hechtenis van K. en de tijd die hij in uitleveringsdetentie heeft gezeten worden in mindering gebracht van de opgelegde gevangenisstraf.

Ontvankelijkheid OM

De verdediging bepleitte dat het OM niet-ontvankelijk zou zijn in de vervolging van K. In een TV-reportage heeft K. verteld in het bezit te zijn van een PGP-telefoon, een telefoon waarmee je versleutelde berichten kan versturen. De TV-uitzending zou de start zijn geweest voor het strafrechtelijk onderzoek. De rechtbank ziet dat anders.

Sky-ECC

Dit onderzoek is voorafgegaan door titel V-onderzoeken naar, kort gezegd, in georganiseerd verband gepleegde/beraamde ernstige misdrijven. Deze onderzoeken vinden hun basis in onderzoek naar het dataverkeer dat is vastgelegd tijdens het strafrechtelijk onderzoek tegen Sky-ECC. Dat is een dienst die het mogelijk maakt om versleutelde (PGP-)berichten te versturen.

K. geïdentificeerd als gebruiker van Sky-ECC account

Mink K. is geïdentificeerd als de gebruiker van een Sky-ECC account. Berichten die aan hem zijn toegeschreven zijn in deze strafzaak als bewijs gebruikt dat heeft geleid tot deze veroordeling.