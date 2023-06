Verkoop Radio Veronica door Talpa Network aan Mediahuis groep afgerond

Reden voor de verkoop van Radio Veronica door Talpa Network aan Mediahuis groep is de FM-frequentieveiling die op 4 juli aanstaande plaatsvindt. De overheid heeft besloten dat één eigenaar maximaal drie radiovergunningen mag verwerven, wat voor Talpa Network de noodzakelijke reden was één van haar vier radiomerken te verkopen.

Paul Römer, Managing Director Radio & Televisie Talpa Network eerder over de verkoop van Radio Veronica aan Mediahuis groep: “Radio Veronica is een merk met een rijke historie. De komst van Veronica binnen het omroepenstelsel was in 1960 de start van commerciële radio en daarmee de grondlegging van de radio zoals tegenwoordig nog te horen. De zender is na 63 jaar nog altijd één van de belangrijke spelers in het radiolandschap met een onderscheidende muziekprofilering, prachtige programmering en toonaangevende activaties als de Top 1000 Allertijden en Veronica Express. Met de verkoop aan Mediahuis groep heeft Radio Veronica een optimale uitgangspositie om ook in de toekomst een belangrijke plek in het radiolandschap te blijven behouden. Zowel voor als achter de schermen wordt door het team van Veronica met veel passie en liefde aan het merk gebouwd. We zijn blij dat we met deze wisseling van eigenaar hen meer zekerheid kunnen bieden over de toekomst van het merk.”