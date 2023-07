Mobieltjes vanaf 1 januari 2024 geweerd uit de klas

In de klas zijn mobieltjes en bijvoorbeeld ook tablets of smartwatches vanaf 1 januari 2024 niet meer toegestaan omdat ze afleiden en ervoor zorgen dat leerlingen slechter presteren. 'Dat heeft minister Robbert Dijkgraaf (OCW) afgesproken met de VO-raad, AOb, CNV-onderwijs, FvOV, Ouders en Onderwijs en LAKS', zo meldt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) dinsdag.

Helemaal geen mobieltje op school

Er kan dan dus niet meer tijdens de les een TikTokfilmpje worden bekeken, een berichtje worden gestuurd aan een klasgenoot of een foto gedeeld via Snapchat. Alleen als de mobieltjes noodzakelijk zijn voor de inhoud van de les mogen ze worden gebruikt, bijvoorbeeld in een les over digitale vaardigheden. Het is aan de scholen zelf om hiervoor met leraren, ouders en leerlingen de exacte regels af te spreken zodat iedereen in de school precies weet wat wel en niet mag.

Alleen als mobieltje noodzakelijk is

Scholen kunnen zelf de keuze maken om mobieltjes helemaal uit de school te weren. Leerlingen die afhankelijk zijn van hun telefoon, bijvoorbeeld om medische redenen of vanwege een beperking, mogen deze wel gewoon gebruiken. Voor het speciaal onderwijs komen dan ook aangepaste afspraken.

Leren zonder afleiding

Minister Robbert Dijkgraaf (OCW): 'Ook al zijn mobieltjes haast verweven met ons leven, in de klas horen ze niet thuis. Daar moeten leerlingen zich kunnen concentreren en alle ruimte krijgen goed te leren. Mobieltjes verstoren dit, weten we uit wetenschappelijk onderzoek, met alle gevolgen van dien. Daar moeten we leerlingen tegen beschermen.'

Gesprek ín de school

De komende tijd werken de betrokken organisaties de afspraak verder uit. Na de zomervakantie kunnen dan ook leraren, leerlingen en hun ouders met elkaar bespreken hoe dit er op hún school precies gaat uitzien, zodat zij dit op 1 januari 2024 hebben geregeld. Eind volgend schooljaar wordt geëvalueerd of de afspraak het gewenste effect heeft of dat eventueel toch een wettelijk verbod nodig is. De afspraken zijn aangejaagd door de motie Peters/Beertema.