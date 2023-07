Scooterbestuurder rijdt fietser aan

De hulpdiensten zijn maandagavond rond 18.05 uur gealarmeerd voor een verkeersongeval op de Markt in Boxtel. Een fietser kwam ten val nadat deze was geraakt door een scooterrijder.

De scooterrijder reed echter door en het slachtoffer bleef alleen achter. De man is in een ambulance nagekeken. De scooterrijder meldde zichzelf later bij de politie met de mededeling dat hij iets of iemand had geraakt op de Markt in Boxtel. De politie onderzoekt het voorval.