ACM: voldoende concurrentie door snelle uitrol glasvezelnetten

Glasvezelnetwerken open voor verschillende aanbieders

Bovendien zijn de glasvezelnetwerken open voor verschillende aanbieders. In de huidige situatie zijn daarom geen extra maatregelen nodig om de concurrentie op de markt voor snel internet te stimuleren. Dat concludeert ACM in de marktanalyse lokale internettoegang die zij ter consultatie op ACM.nl heeft gepubliceerd.

Glasvezel aangelegd bij 450.000 huishoudens in 1e kwartaal 2023

Uit de nieuwste Telecommonitor van de ACM blijkt dat het aantal glasvezelverbindingen fors is uitgebreid. In het eerste kwartaal van 2023 is bij 450 duizend huishoudens een nieuwe glasvezelverbinding aangelegd tot aan de woning of de meterkast. Dit is de grootste toename in een kwartaal tot dusver gemeten. In totaal kunnen 6,14 miljoen huishoudens nu kiezen voor een aansluiting op het glasvezelnet. De ACM verwacht dat dit aantal in korte tijd verder toeneemt zodat er binnen 3 jaar vrijwel overal in Nederland glasvezel is aangelegd.

Eerste glasvezel

Wie in een gebied als eerste glasvezel aanlegt, heeft daar een sterke concurrentiepositie. De uitrol van glasvezel door onafhankelijke bedrijven jaagt ook investeringen door gevestigde spelers aan. Daarnaast ontstaan er meer mogelijkheden voor spelers zonder eigen netwerk om ook snel internet aan te bieden.

Verlaagde tarieven toegezegd

KPN en Glaspoort, die samen het grootste glasvezelnet hebben, hebben daar vorig jaar verlaagde tarieven voor toegezegd die doorlopen tot 2030. De ACM heeft deze tarieven bindend verklaard in een toezeggingenbesluit en ziet toe op de naleving. Hierdoor kunnen consumenten kiezen uit minimaal 2 verschillende aanbieders van zeer snel internet, en kan het merendeel van hen ook nog kiezen voor internet via de kabel.