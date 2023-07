Man ligt enige tijd dood in woning

De politie in De Bilt kreeg zondagmiddag de melding van stankoverlast uit een woning. In de woning werd een dode man aangetroffen.

Volgens omwonenden was er de afgelopen dagen wel beweging waarneembaar in de woning die bewoond zou worden door oudere mensen.

Het slachtoffer zou volgens RTV Utrecht mogelijk al twee of drie weken dood in huis hebben gelegen. De politie zoekt uit wat er zich precies heeft afgespeeld in de woning.