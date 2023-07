Man (34) doodgeschoten bij ingang woonwagenkamp Eindhoven

Maandagmiddag is in Eindhoven een 34-jarige man uit Utrecht doodgeschoten bij de ingang naar het woonwagenkamp aan de Heezerweg in Eindhoven. Dit meldt de politie dinsdag.

TGO

De politie is een Team Grootschalige Opsporing (TGO) gestart naar van het dodelijk schietincident waarbij maandagmiddag rond 15.00 uur de Utrechter om het leven kwam. Naar de verdachte(n) wordt nog altijd gezocht.

Hulpdiensten

'Ondanks de inzet van meerdere hulpdiensten die binnen enkele minuten al ter plaatse waren, kon het 34-jarige slachtoffer niet meer gered worden. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen', aldus de politie.

Onderzoek

De politie startte direct een groot onderzoek naar de achtergronden en de toedracht van de schietpartij. Ook werd er naarstig naar de verdachte(n) gezocht. Een plaats delict werd gemaakt en rechercheurs en forensische opsporing hebben tot zondagavond laat onderzoek gedaan. Het onderzoek gaat uiteraard komende tijd verder. Vooralsnog heeft dit nog niet geleid tot de aanhouding van een verdachte en de politie houdt alle scenario’s open.

Informatie verzamelen

We gaan uiteraard uitvoerig in gesprek met familieleden en naasten van het slachtoffer, spreken we met getuigen en verzamelen en analyseren we op allerlei mogelijke manieren informatie. Zo hopen we o.a. met camerabeelden zicht te krijgen op de mogelijke route die het slachtoffer en dader(s) hebben afgelegd. Alle puzzelstukjes zijn in dit onderzoek belangrijk voor het onderzoeksteam om een compleet beeld te krijgen wat zich nu precies heeft afgespeeld.