Krantenbezorgster van auto beroofd in Spaubeek

In de nacht van woensdag op donderdag is rond 04.40 uur in het Limburgse Spaubeek een krantenbezorgster beroofd van haar auto. 'De vrouw moest op de Hobbelrade onder bedreiging van een mes haar autosleutel afgeven', zo meldt de politie donderdag.

Mes

Nadat de krantenbezorgster op Hobbelrade de kranten heeft bezorgd en terugloopt naar haar auto ziet ze een man bij haar auto staan. Deze bedreigt haar met een mes en eist de sleutel van haar auto. Als de bezorgster de sleutel afgeeft, ziet zij de verdachte met haar auto wegrijden in de richting van de Zandstraat.

Grijze auto

Eerder is de bezorgster al opgevallen dat er in de omgeving waar zij kranten aan het bezorgen is een grijze auto stilstaat met daarin twee mannen. Zij herkent de verdachte als een van de twee mannen die zij eerder in deze auto heeft zien zitten. Het betreft een blanke man van ongeveer 40 jaar oud, ongeveer 1.70 groot met een gezet postuur en blond haar.

Gewond

De bezorgster wordt nog een stukje meegesleurd in een poging te voorkomen dat de verdachte er met haar auto vandoor gaat. Zij komt hierbij hard ten val en raakt gewond. Nadat de verdachte wegrijdt met haar auto ziet zij de grijze auto met daarin alleen de bestuurder, wegrijden in dezelfde richting als waarin de verdachte met háár auto wegrijdt.

Camerabeelden

Nadat de bezorgster alarm heeft geslagen is de politie een onderzoek gestart. Het onderzoek duurt nog steeds voort. Het onderzoeksteam is op zoek naar de verdachten die betrokken zijn bij deze beroving. 'Heeft u informatie die kan leiden tot de aanhouding van de verdachten of heeft u andere informatie die ons kan helpen bij het onderzoek neem dan contact op', aldus de politie.