Hitte zorgt voor oversterfte

In het tweede kwartaal van 2023 overleden ruim 39 duizend mensen. Dit zijn er 1,9 duizend (5 procent) meer dan verwacht. In drie weken van juni was er oversterfte, onder Wlz-zorggebruikers en ouderen. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

De cijfers van het tweede kwartaal van 2023 gaan over dertien weken: week 14 tot en met week 26 (3 april tot en met 2 juli). In deze periode lag het aantal overledenen per week gemiddeld bijna 150 boven de verwachte sterfte. In drie weken van juni (week 23 tot en met 25) lag het aantal ook buiten het interval van gewoonlijke fluctuaties, zodat er sprake was van oversterfte. Die viel samen met een hogere temperatuur dan gemiddeld.

In het eerste kwartaal overleden wekelijks gemiddeld 225 meer mensen dan verwacht, en was er in de eerste twee weken oversterfte.

Oversterfte in juni alleen onder Wlz-zorggebruikers

De sterfte bij mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz), zoals bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen, was in het tweede kwartaal ongeveer 1 350 (10 procent) hoger dan verwacht. In juni was er in week 23 tot en met 25 oversterfte.

In de overige bevolking was de sterfte in het tweede kwartaal ruim 500 (2 procent) hoger. Bij deze groep lag de sterfte iedere week rond of net boven de verwachting, maar was er geen oversterfte.