Amsterdammer slachtoffer van geweld om vermoedelijk zijn geaardheid

Een 34-jarige Amsterdammer is op dinsdag 11 juli mishandeld door vier jonge mannen. Ook is de man slachtoffer van bedreiging, discriminatie en belediging. De geaardheid van het slachtoffer speelt zeer vermoedelijk een rol bij het verbale en fysieke geweld dat richting hem is geuit.

Rond 14.15 uur stapt het slachtoffer op de Bos en Lommerweg in bus 21 richting het Centraal Station. Als de man plaatsneemt, zitten tegenover hem vier voor hem onbekende jongens. Al vrij snel begint het viertal beledigende en discriminerende opmerkingen te maken in de richting van de Amsterdammer. Het slachtoffer wordt in de bus ook bedreigd met een metalen voorwerp en fysiek mishandeld. Een vrouw in de bus neemt het volgens de man voor hem op, maar dit beweegt de vier mannen er niet om te stoppen.

Centraal Station

Als de bus arriveert bij het Centraal Station stapt het slachtoffer uit en gaat op in de menigte richting het station. Het viertal loopt achter de man aan en mishandelt hem nogmaals in de buurt van de controlepoortjes. Op dat moment valt de Amsterdammer op de grond en schieten twee vrouwen hem te hulp. Zijn belagers (jonge mannen met een donkere huidskleur in de leeftijd van 15 tot en met 22 jaar) gaan er daarna vandoor.