Vierdaagse Nijmegen favoriete evenement van Nederland

De Nijmeegse Vierdaagse, die dinsdag start, heeft van alle Nederlandse evenementen de sterkste reputatie. De combinatie van sportiviteit, opgewekte sfeer en gezellige deelnemers maken de jaarlijkse wandeltocht zo populair, blijkt uit het Evenementen Merkenonderzoek 2023 van Hendrik Beerda Brand Consultancy. Het Rotterdamse Zomercarnaval, dat een week later plaatsvindt, ziet men als het vrolijkste festijn van Nederland.

Het Evenementen Merkenonderzoek heeft sinds 2016 53.500 mensen ondervraagd over de reputatie en groeipotentie van consumentenbeurzen, festivals, sportevenementen en stadsfestijnen. De Vierdaagse Nijmegen stond vorig jaar als tweede populairste evenement achter Pinkpop. Dit jaar prijkt het meerdaagse stadsfestijn zelfs bovenaan de lijst van populairste evenementen.

Merkadviseur Hendrik Beerda over de onderzoeksresultaten: ‘De Vierdaagse en de daaraan verbonden feesten zijn enorm belangrijk voor het imago van Nijmegen. Het evenement is een icoon die de stad dynamiek en sfeer geeft, waarmee de stad zich verder kan ontwikkelen als gezelligste stad van Oost-Nederland. In Nijmegen heeft daarnaast alleen voetbalclub N.E.C. een nationale uitstraling, maar als middenmoter doet de club weinig voor het imago van de stad.’

Populairste* evenementen van 2023 (+ positie in 2022)

(2) Vierdaagse Nijmegen (5) Huishoudbeurs (1) Pinkpop (-) De Vrienden van Amstel LIVE (4) Vierdaagsefeesten Nijmegen (3) Lowlands (9) Zwarte Cross (11) North Sea Jazz Festival (1) SAIL Amsterdam (18) Vakantiebeurs

*Populariteit is gemeten aan de hand van de 3 pijlers van merkkracht: naamsbekendheid, waardering en binding

Zomercarnaval maakt stad Rotterdam even een stuk vrolijker

‘Hoewel Rotterdam een van de populairste steden van Nederland is, staat de stad niet bepaald bekend om zijn vrolijkheid. Het traditionele beeld van een ruige havenstad overheerst nog steeds. Als vrolijkste evenement van Nederland brengt het Zomercarnaval de stad jaarlijks positief in het nieuws. Het North Sea Jazz Festival, dat de achtste positie inneemt op de ranglijst van favoriete, Nederlandse evenementen versterkt de internationale allure van Rotterdam, blijkt uit het onderzoek.’

Vrolijkste evenementen van Nederland