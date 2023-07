Brand bij recyclingbedrijf

Zondagmiddag is de brandweer rond 12.25 uur gealarmeerd voor een brand bij een recyclingbedrijf op bedrijventerrein Ekkersrijt in Son en Breugel.

Ter plaatste woedde er een brand in een van de afvalhopen op het terrein. De brandweer schaalde op naar middelbrand en zette meerdere voertuigen in. De brand was snel onder controle maar het na blussen neemt nog enige tijd in beslag. Er raakte niemand gewond.