Rode Kruis verzorgt voeten nóg sneller tijdens deze 4Daagse

Het Rode Kruis zet dit jaar de wandelaar zelf aan het werk, zodat mensen met blaren sneller kunnen worden behandeld tijdens de Nijmeegse 4Daagse. Dankzij een bliksemsnelle blaarbehandeling wordt de behandeltijd nog korter, omdat wandelaars met schone voeten in aanmerking komen voor de ‘priority service’. Door de voeten eerst zelf schoon te maken, wordt de wandelaar eerder geholpen. In totaal verlenen 860 vrijwilligers van het Rode Kruis dit jaar hulp op de behandelposten van de 105e 4Daagse en bij de Vierdaagsefeesten in Nijmegen.