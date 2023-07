Politie koopt 6 nieuwe waterwerpers

Tijdelijk waterwerpers uit Duitsland en Belg

De waterwerpers worden geleverd door Ziegler Brandweertechniek. Vanwege de productietijd van ongeveer 15 tot 21 maanden is de verwachting dat het eerste voertuig in het najaar van 2024 wordt geleverd en het zesde voertuig in het voorjaar van 2025. Tot die tijd kan de politie, zoals nu, volgens afspraak gebruik blijven maken van waterwerpers uit Duitsland en België. Daarnaast wordt onderzocht of er twee extra waterwerpers uit het buitenland beschikbaar zijn om de productietijd van de nieuwe waterwerpers te overbruggen.

Belangrijk middel

De waterwerper is een belangrijk middel dat de politie kan inzetten als grote groepen mensen de openbare orde dreigen te verstoren. Door het gebruik van water is het mogelijk om mensen uit elkaar te drijven en op afstand te houden. Portefeuillehouder Conflict en Crisisbeheersing (CCB) Frank Paauw: 'Het is een bewuste afweging om geen nieuwe waterwerpers te laten ontwikkelen maar te kiezen voor waterwerpers die hun meerwaarde in de praktijk ruimschoots hebben bewezen. Het euvel van de klapbanden behoort hiermee tot het verleden.'

Toekomstbestendig

De huidige zes waterwerpers van de politie waren vanwege veiligheidsoverwegingen – na diverse klapbanden - niet meer inzetbaar en moesten versneld vervangen worden. Met de zes nieuwe waterwerpers is de organisatie toekomstbestendig, aangezien de voertuigen voldoen aan de laatste technische wensen. Ook hoeft de politie geen beroep meer te doen op partners in het buitenland. De zes nieuwe waterwerpers worden geplaatst in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam van waaruit ze landelijk inzetbaar zijn.