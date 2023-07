PvdA en GroenLinks gaan na referendum samen de verkiezingen in

Overgrote meerderheid stemt in

Afgelopen week konden de leden van beide partijen via een ledenraadpleging aangeven of ze vonden dat de partijen met een gezamenlijke kandidatenlijst en verkiezingsprogramma moesten deelnemen. Een overgrote meerderheid stemde hiermee in.

Hoge opkomst

Van de PvdA-leden die stemden, wil 87,9 procent om vanaf nu samen op trekken. In totaal bracht 64,7 procent van de leden hun stem uit. Bij GroenLinks was 91,8 procent voor een gezamenlijke deelname. Ook hier was de opkomst hoog: 62,5 procent. De afgelopen tijd werkten PvdA en GroenLinks al intensief samen. Zo vormen ze in de Eerste Kamer al een gezamenlijke fractie.

Meer informatie voor leden

Binnen enkele dagen ontvangen de leden een bericht met meer informatie over de procedures rond de kandidaatstelling en het verdere verloop van de voorbereidingen op de verkiezingen in november.

Partijvoorzitters reageren enthousiast op de uitslag referendum

Esther-Mirjam Sent (PvdA): "Wat een historisch moment. Ik kijk ongelofelijk uit naar de campagne. Samen kunnen we een sterke vuist maken en een stap zetten richting een groen en sociaal Nederland."

Katinka Eikelenboom (GroenLinks): "Meer dan ooit is Nederland toe aan groene, sociale en progressieve politiek. Toe aan samenwerking in plaats van verdere versplintering. De komende maanden gaan wij laten zien waar we toe in staat zijn. Ik kan niet wachten!"