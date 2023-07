Man beschoten in Nieuw-Vennep

De politie onderzoekt een incident waarbij een man gewond geraakt is in Nieuw-Vennep. Het slachtoffer werd maandagavond rond 23.25 uur beschoten er raakte gewond op de Helsinkilaan door een onbekend gebleven persoon.

Het slachtoffer, 25 jaar uit Nieuw-Vennep, sprong in het water om aan zijn belager te ontkomen. Toen de man uit het water kwam werd hij aangereden door de verdachte. De man belandde opnieuw in het water. Het voertuig ging er vandoor en reed zich even verderop klem op het fietspad. De verdachte heeft de auto achter gelaten en is er vandoor gegaan.