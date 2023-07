Ernstig ongeval tussen fiets en vrachtwagen op Vliertwijksestraat in Rosmalen

Op de kruising van de Vliertwijksestraat met het Brinkhorstpad in Rosmalen is dinsdag aan het einde van de middag een ernstig verkeersongeval gebeurd. Een fietser werd aangereden door een vrachtwagen.

Traumahelikopter

De weg is volledig afgezet, brandweer politie, twee ambulances en traumahelikopter kwamen voor de hulpverlening ter plaatse. Een persoon op de fiets werd aangereden door afdraaiende vrachtwagen. De Verkeersongevallenanalyse (VOA) doet onderzoek. De fietser die ernstig gewond raakte is onder begeleiding van trauma-arts naar ziekenhuis in Nijmegen overgebracht.