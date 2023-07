Man die John van den Heuvel bedreigde krijgt tbs met dwangverpleging

Rugtas voor ambassade neergelegd

'Daarnaast liet hij voor de ambassade van Saudi-Arabië in Den Haag een rugtas achter met daarin zichtbaar een munitiekist waarop een symbool stond van een explosief', zo meldt de rechtbank Zeeland-West-Brabant woensdag.

Bedreigingen

De bedreigingen vonden plaats in mei 2021. Het advocatenkantoor waar de bedreigde advocaten werken, ontving een e-mail van verdachte. Daarin schreef hij dat de advocaten ‘geen flauw idee hadden wat er met hen stond te gebeuren’, gevolgd door verschillende emoticons, waaronder ontploffingen, een middelvinger en een duivel. Ook de Rijksrecherche ontving een e-mail van verdachte met een bedreiging richting één van de advocaten: zij moest alvast gaan uitkijken naar haar begrafenis.

'Met hakbijl martelen'

Nog in dezelfde maand stuurde de Roosendaler een Whatsappbericht naar de werkgever van een misdaadjournalist. Hierin schreef verdachte onder meer dat hij de misdaadjournalist zo snel mogelijk zou opzoeken om hem pijn te laten ervaren door hem met een hakbijl te martelen.

Rugtas

Nadat de man voor deze bedreigingen was aangehouden, mocht hij zijn proces in vrijheid afwachten. In deze periode liet de man voor de ambassade van Saudi-Arabië een openstaande rugtas met munitiekist achter. Hij wilde andere mensen ten onrechte laten geloven dat de rugtas zou kunnen ontploffen. Als gevolg hiervan werd de omgeving rond de ambassade afgezet, het openbaar vervoer stilgelegd en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie moest ter plaatse komen.

Geen straf

De rechtbank spreekt van ernstige strafbare feiten. Advocaten en journalisten moeten hun werk kunnen doen zonder angst voor hun veiligheid. Het feit bij de ambassade heeft tot gevoelens van onveiligheid geleid en overlast veroorzaakt. Toch legt de rechtbank naast de tbs-maatregel geen straf op aan verdachte. Deskundigen hebben de man onderzocht en vastgesteld dat hij tijdens zijn daden een psychotische stoornis had met onder meer waandenkbeelden. De man was daarom ontoerekeningsvatbaar, zo vindt ook de rechtbank. Daarom wordt hij ontslagen van alle rechtsvervolging en kan er geen straf worden opgelegd.

Tbs en gvm-maatregel

De stoornis is nog steeds aanwezig bij de verdachte. De rechtbank vindt dat tbs met dwangverpleging de enige mogelijkheid is om de kans op herhaling te beperken en de maatschappij tegen de verdachte te beschermen. De rechtbank kan voor de strafbare feiten die de man heeft gepleegd, zoals de officier van justitie ook heeft geëist, tbs opleggen voor maximaal 4 jaar. Om de maatschappij ook na deze periode te beschermen, heeft de rechtbank daarnaast een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel (gvm-maatregel) opgelegd. Hierdoor kan na afloop van de tbs-maatregel onder meer de vrijheid van verdachte nog worden beperkt en kan hij langer onder intensief toezicht blijven staan.