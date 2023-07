Jeroen Krabbé brengt eerbetoon aan omgekomen familieleden

'Ik was in goede handen, dus dan durf je persoonlijke dingen te delen. En ik vind het fantastisch, maar ook wel moeilijk. Je geeft toch je familie, die niks meer kan zeggen, prijs aan het publiek'. Vandaag werd in het Herinneringscentrum Kamp Westerbork de tentoonstelling 'Een koffer vol' geopend. Hierin toont acteur en kunstenaar Jeroen Krabbé zijn verborgen familiegeschiedenis en neemt bezoekers mee in de invloed van de oorlog op zijn persoonlijke en professionele leven.

Koffer onder het bed

Als kind vond Jeroen Krabbé onder het bed van zijn moeder een koffer vol voorwerpen uit de oorlog. Over deze ontdekking praten was niet mogelijk, de pijn was te groot. 'Ik voelde wel wat er aan de hand was, maar ook dat ik er niet naar moest vragen'. In de tentoonstelling opent Krabbé de koffer voor het eerst voor het publiek. Zo is de Jodenster van zijn moeder Margreet Reiss te zien. Deze ster droeg hij zelf, toen hij in 1985 in het door hem geregisseerde toneelstuk Anne Frank de rol van Otto Frank vertolkte.

Anderhalf miljoen

In januari van dit jaar werd begonnen met het verzamelen van knopen voor een monument ter nagedachtenis aan de anderhalf miljoen kinderen die tijdens de Holocaust werden vermoord. Bij de entree van het Herinneringscentrum werd vandaag een tijdelijke versie van het Knopenmonument onthuld. Achter de schermen wordt nagedacht over een monument dat een vaste plek zal krijgen in het museum. 'We vinden het belangrijk dat het deel gaat uitmaken van de grootschalige vernieuwing van het Herinneringscentrum waar we op dit moment aan werken', vertelt directeur Bertien Minco.

Betekenis geven

'De kringloopwinkel uit Oldenzaal, opa's en oma's met kleinkinderen, mensen die ondergedoken hebben gezeten. Uit alle hoeken van Nederland kwamen knopen met bijbehorende verhalen onze kant op.' Geschiedenislerares Barbara Dijke van De Nieuwe Veste uit Hardenberg was samen met haar leerlingen verantwoordelijk voor het verzamelen en het sorteren van de knopen. Soms kwam de postbode wel vier keer per dag langs op school. Jeroen Krabbé vindt dat een bemoedigend gegeven: 'Ik ben diep ontroerd dat de actie enorm is aangeslagen en dat het voor zo velen zo persoonlijk is geworden'.



Een koffer vol is t/m 29 oktober te zien en is onderdeel van de tentoonstelling en het themajaar De Herinnering aan kamp Westerbork. De expositie gaat over de vele betekenissen die in de afgelopen 78 jaar aan de historische plek zijn gegeven en belicht deze vanuit verschillende perspectieven met hulp van gastconservatoren.