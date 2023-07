Flinke schade door brandende frietpan in berging aan de Oliemolen in Schijndel

De brandweer moest donderdagmiddag uitrukken voor een brand in een berging aan de Oliemolen in Schijndel. Dit gebeurde nadat een frietpan vlam had gevat.

Brand overgeslagen

Ondanks een bluspoging van de bewoner sloeg het vuur over naar het dak. Terwijl de bewoner werd nagekeken door het aanwezige ambulancepersoneel, sloopten brandweerlieden het dakbeschot om er zeker van te zijn dat het vuur uit was. De brand trok het nodige bekijks van buurtbewoners, ook de politie was aanwezig. De woning liep geen rook- of roetschade op.