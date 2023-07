Deur door zwaar vuurwerk uit portiek geblazen in Amsterdam-Zuidoost

In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft er in een portiek aan de Charlotte Brontéstraat een explosie plaatsgevonden. Dit meldt de politie zaterdag.

Geen gewonden

Ten tijde van de explosie is niemand gewond geraakt. Meerdere politie-eenheden zijn ter plaatse gegaan en hebben in de omgeving naar verdachten gezocht. Vooralsnog is er niemand aangehouden. De recherche onderzoekt de zaak en is op zoek naar getuigen die meer weten over de toedracht van deze explosie en/of wie er verantwoordelijk is/zijn voor dit heftige incident.

Portiekdeur op straat

Rond 05.40 uur horen buurtbewoners een harde knal en zien vervolgens zwarte rook vanuit de portiek aan de Charlotte Brontéstraat komen. Ter plaatse treffen agenten de portiekdeur aan die eruit is geblazen. Daarnaast is een raam van een bewoner door de explosiekracht vernield.

Onderzoek

Specialisten van de Forensische Opsporing (FO), Teamleider Explosieven Verkenningseenheid (TEV) en rechercheurs zijn ter plaatse gegaan en hebben onderzoek verricht. Daarbij zijn sporen veiliggesteld en in beslaggenomen.