Auto crasht op Martemanshurk in Schijndel; bestuurder gewond naar ziekenhuis

Op de Martermanshurk in Schijndel vond zaterdagochtend rond 6.30 uur een eenzijdig verkeersongeval plaats. Een automobilist raakte na een bocht eerst links van de weg in de berm waarna hij vervolgens rechts van de weg tegen een boom botste.

Gewond

De automobilist is met onbekende verwondingen per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De auto liep grote schade op, de weg was enige tijd gestremd voor het overige verkeer. Een bergingsbedrijf heeft de zwaar gehavende auto geborgen.