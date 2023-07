Rode Kruis prikt bijna 4.500 blaren tijdens de 105e 4Daagse

'Gemiddeld 2 tot 3 blaren per voet'

'Gemiddeld gaat het om twee tot drie blaren per voet', aldus het Rode Kruis. Het totale aantal is een kwart minder dan het aantal behandelingen in 2019 dat toen op 5.804 lag maar volgens de hulporganisatie zijn de blaren extremer dan voorgaande jaren. De oorzaak daarvan is onduidelijk.

75e hulpverlening aan Nijmeegse 4Daagse

Dit is de 75ste keer dat het Rode Kruis de hulpverlening organiseert tijdens de Nijmeegse 4Daagse. De organisaties tekenden deze week een overeenkomst om de succesvolle samenwerking de aankomende jaren door te zetten.

'4Daagse is training voor noodsituatie'

Heleen van den Berg, Hoofd Nationale Hulp van het Nederlandse Rode Kruis: 'Ik wil allereerst onze 860 vrijwilligers bedanken voor hun tomeloze inzet. Daarnaast is het geweldig dat de vrijwilligers van het Rode Kruis ook de aankomende jaren wandelaars helpen tijdens de 4Daagse. Wat veel mensen niet weten, is dat de Nijmeegse 4Daagse een grote training is voor onze vrijwilligers om bij een noodsituatie of een ramp zoals de overstromingen in Limburg snel en accuraat op te treden.'

Kapotte voeten

Het blaarletsel van de wandelaars was dit jaar opvallend: de blaren waren groter en lagen eerder open dan de hulporganisatie gewend is. Het Rode Kruis kan daar geen eenduidige oorzaak voor aanwijzen. Minder training, slecht schoeisel of natte sokken door de luchtvochtigheid kunnen oorzaken zijn voor hevige blaarvorming. Er werden flink meer blaren geprikt dan vorig jaar (1.873), maar niet meer dan in 2019 (5.804).

Hitte en kou

Het bleef deze 4Daagse voor het Rode Kruis voornamelijk bij blaren prikken. De medische dienst had het – gelukkig – rustig. Op de eerste wandeldag vielen er een aantal wandelaars flauw na finish door de hitte. In de vroege ochtend van de laatste dag had een handjevol wandelaars het flink koud en werden ze opgewarmd op de post van het Rode Kruis.

Cijfers hulpverlening Rode Kruis 2023

Voor de hulpverlening bij de hulpposten zijn de afgelopen vier dagen de volgende materialen gebruikt:

•13.000 bloedlancetten (om blaren te prikken)

•26 kilometer Leukoplast tape

•46 liter kamferspiritus (voeten schoonmaken)

•31.600 gaasjes

•20 liter jodium