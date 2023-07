Auto van de weg in Rolde

Bij een ongeval op de Marwijksoord bij Rolde is zondagavond een personenwagen van de weg geraakt. De N857 is enige tijd afgesloten geweest voor het verkeer.

Even na 18.00 uur kregen de hulpdiensten de melding van het ongeval. De bestuurder van een personenwagen raakte op een rotonde de macht over het stuur kwijt en kwam in een greppel naast de weg terecht.

De bestuurder is nagekeken door personeel van de ambulancedienst, maar hoefde niet naar een ziekenhuis voor behandeling.