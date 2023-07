Auto op de kop in de sloot

Op de Oude Rijksweg in Liempde lag een personenauto op zijn kop in de sloot. Het ongeval zelf is eerder gebeurd maar de auto lag er nog, weliswaar afgezet met politie-lint maar menigeen die voorbij kwam hield even in.

Wanneer het ongeval precies plaats vond is niet duidelijk, evenals of de bestuurder en mogelijke inzittende gewond zijn geraakt. Dinsdagmorgen kwam er bij de politie een melding van een verkeersongeval binnen op het Hollands Diep in Liempde. Dit is niet ver van de plaats van het ongeval vandaan. Vermoedelijk heeft vanmorgen een passant het ongeval nogmaals gemeld, want op de Hollands Diep was verder niets te zien.