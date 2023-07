Grote brandweerinzet voor containerbrand tegen bedrijfspand

In de nacht van dinsdag op woensdag werd de brandweer in Veghel rond 3.40 uur gealarmeerd voor een containerbrand op bedrijventerrein De Amert. Bij een bedrijf stond een grote afgesloten transportcontainer in een laaddock waar de nodige hoeveelheid rook uit kwam.