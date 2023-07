Voertuig in brand gestoken

In de nacht van dinsdag 25 juli op woensdag 26 juli is een geparkeerd voertuig aan de Heivlinderweg in Diemen in brand gestoken. Niemand is gewond geraakt. De recherche doet onderzoek en is op zoek naar getuigen.

Rond 00.10 uur horen bewoners in de Heivlinderweg luide knallen. Het blijkt dat een voertuig in brand staat. Medewerkers van de brandweer zijn ter plaatse gegaan en hebben het voertuig geblust. Omdat er mogelijk sporen in en om het voertuig aanwezig zijn, is het voertuig voor medewerkers van de Forensische Opsporing (FO) in beslaggenomen. Uit onderzoek blijkt dat er in de nabije omgeving een persoon met een helm met opvallende rode duivel oortjes op is gezien. De recherche wil dan ook graag weten wie die persoon is.