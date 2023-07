Auto botst tegen boom in Eext op de Annerweg

Rond 10.55 uur woensdagmorgen kwam een bestuurder van een Landrover Defender fors in botsing met een boom. Ten tijde van het ongeval was de weg nat door de regen.

Boom

De bestuurder komende vanuit de richting Annen knalde aan de linkerkant van de weg tegen een boom en kwam door de klap weer aan de rechter kant tot stilstand vlak voor een boom.

Bestuurder naar ziekenhuis

Na een eerste onderzoek in de ambulance is de bestuurder die wel aanspreekbaar was overgebracht naar het ziekenhuis voor nader onderzoek. Het verkeer ondervond enige hinder van het ongeval ter hoogte van Camping De Hondsrug. De auto is door een berger geborgen. Het drukke verkeer, mede veroorzaakt door de afsluiting van de N34, werd tijdelijk voor de berging stilgezet.