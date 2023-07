Pizzabezorger van fiets gereden door automobilist

Op de kruising van de Industrieweg met de Kruisbroeksestraat in Boxtel vond vrijdagavond een verkeersongeval plaats. Rond 18.55 uur wilde de pizzabezorger met zijn fiets een voorrangsweg oversteken, maar werd daarbij aangereden door een automobilist welke hij vermoedelijk niet had gezien.

De man is met onbekend letsel, voor alle zekerheid volledig gestabiliseerd, per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De Industrieweg was door het ongeval enige tijd gestremd voor het verkeer, enkele vrachtwagens en personenauto’s ondervonden daar nauwelijks hinder van. De automobilist bleef ongedeerd, wel raakte zijn auto beschadigd. Naast een deuk ik de motorkap was zijn rechter buitenspiegel ook afgebroken. De fietsende pizzabezorger droeg tijdens zijn rit een helm, ook had hij kort voor het ongeval zijn pizza’s bezorgd.