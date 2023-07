Beschonken bestuurder knijpt keel agent dicht

Bij een eenzijdig verkeersongeval op de Hastelweg in Eindhoven zijn gisteravond rond half 11 een man en een vrouw gewond geraakt. Bij de aanrijding tegen een boom is de auto in de brand gevlogen. Meerdere getuigen hebben de beide personen uit de auto gehaald. De man en de vrouw zijn niet levensbedreigend gewond overgebracht naar het ziekenhuis.

Hevig verzet tijdens aanhouding

De politie had de plaats van het ongeval afgezet om verder onderzoek te doen naar de toedracht van het ongeval. De bestuurder van een bestelbus is door de afzetting van de politie heengereden en kwam op de plaats van het verkeersongeval tot stilstand. De 24-jarige man bleek onder invloed en ging tijdens zijn aanhouding zwaar in verzet. Hierbij werd hij aangemoedigd door enkele omstanders. Tijdens deze worsteling heeft hij geweld gebruikt tegen de politieambtenaar, onder andere is zijn keel dicht geknepen. De bijrijder van de bestelbus heeft zich hierin ook gemoeid en getracht de aanhouding te belemmeren. Hij heeft hierbij geprobeerd een politieambtenaar te slaan. De bestuurder, een bekende van de politie, is vervolgens na een korte achtervolging aangehouden wegens alcoholmisbruik in het verkeer, verzet tijdens aanhouding en openlijke geweldpleging richting een politieambtenaar. De bijrijder wist te ontkomen, De politite is nog op zoek naar hem.